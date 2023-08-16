Без шансов для ВСУ: как российские бойцы продвигаются на купянском направлении

Военкор «Известий» Кулага рассказал о продвижении ВС РФ на купянском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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Украинским боевикам не помогают даже кассетные боеприпасы.

Наши войска наступают на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны, штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю.

Мощные удары по противнику российские военные нанесли и под Артемовском. ВСУ не помогают даже кассетные боеприпасы.

А в самом городе, который уже давно под нашим контролем, военные патрули ищут диверсантов. Корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет подробнее.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации.