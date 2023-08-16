Кукольный дом: как обустроить квартиру в стиле Барби

Фото: www.globallookpress.com / Lucinda Lambton

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Страстным любителям розового стоит подумать о ярком кухонном гарнитуре. Что еще советует дизайнер?

Создать интерьер дома в стиле Барби можно при помощи разных элементов декора. Каких именно, рассказала изданию Газета.ру специалист по дизайну интерьера Юлия Голуб.

По ее мнению, в фильме «Барби» постановщики руководствовались стилем домов, которые были в моде в 50-х годах прошлого века в Америке. Тогда в ходу было сочетание трех цветов: розового, белого и золотого. Их и советует эксперт, если вы мечтаете окунуться в атмосферу нашумевшей киноленты.

«Такую палитру легко интегрировать и в современные интерьеры, главное, соблюдать баланс. Самые преданные фанаты Барби могут решиться на кухонный гарнитур с розовыми фасадами, с ними будет отлично сочетаться светлая столешница с фактурой мрамора и тераццо, а смеситель, столовые приборы и аксессуары из золотистого металла создадут элегантный акцент», — посоветовала Юлия Голуб.

Что касается дизайна гостиной, там предлагается оформить стиль за счет декоративных подушек, штор и прочих атрибутов. Конечно, все они должны быть розового цвета, но допустимы разные оттенки. Детали можно подобрать золотые или белые.

В спальне же Голуб советует отказаться от «главного цвета Барби» и отдать предпочтение белому, зато добавить яркие элементы, например, пуфик или коврик возле кровати.

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