Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц «Мальва»

Фото: пресс-служба ЦНИИ «Буревестник»

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Организация, которая займется производством, будет поставлять в войска и другую технику.

Минобороны РФ подписало госконтракт с ЦНИИ «Буревестник» на поставку в войска новейших колесных гаубиц «Мальва». Соглашение достигнуто в ходе форума «Армия-2023».

Так, в армию будут поставляться 152-милиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С43.

Кроме того, данная компания будет производить для нужд военных модернизированные 120-миллиметровые минометные комплексы на шасси «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровые минометы 2Б24 и 120-миллиметровые минометы 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов «Тритон». Образец изделия представлен на танке Т-72БЗМ на форуме «Армия-2023».