Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kenjiro Matsuo; 5-tv.ru

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Есть ли шанс возродить серьезные соревнования, где ничто не будет «куплено»?

Президент России Владимир Путин назвал главную причину полной деградации спортивных организаций. В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил неприкрытую политизацию структур. Что, конечно, совсем недопустимо.

«Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтом неизбежно создание параллельных структур», — подчеркнул Путин, наметив выход из сложившейся кризисной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Турнир будет проходить с 4 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.