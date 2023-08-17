Грозит не только кариес: почему важно чистить зубы перед сном

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Что будет, если не уделять должного внимания вечерней зубной гигиене?

Детские стихи о чистоте и гигиене упорно и настойчиво призывают детей постоянно чистить зубы перед сном. Как показывает жизненный и медицинский опыт, эта настойчивость имеет серьезные основания.

По словам врача-стоматолога Луизы Автандилян, отказ от чистки зубов перед сном неизбежно ведет к возникновению кариеса, галиотоза, зубного камня и болезням десен.

«Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее», — заявила стоматолог изданию Газета.ру.

Одним из неприятных последствий отказа блюсти вечернюю зубную гигиену является также галиотоз — неприятный запах изо рта, говоря простыми словами.

«Патогенные микроорганизмы, активно размножаются в ротовой полости в течение длительного времени, а именно — всю ночь, выделяя агрессивные кислоты и химические вещества, вызывающие неприятный запах», — отметила стоматолог.

Заболевания десен или периодонта — тканей, удерживающих зубы, по словам врача, связано с тем, что при отсутствии чистки зубов мягкий бактериальный налет имеет возможность минерализироваться и затвердевать, превращаясь в зубной камень, который можно удалить только при врачебном вмешательстве.

«Зубной камень не только выглядит на зубах не эстетично, но и зачастую становится причиной воспаления и кровоточивости десен», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как может навредить зубам неправильная чистка.