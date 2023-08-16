Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане

Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru

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По последним данным, в результате трагедии погибли 35 человек.

В России переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», — сказал глава государства.

Двумя днями ранее, 14 августа, на территории АЗС в пригороде Махачкалы прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. Погибли 35 человек, среди которых есть дети. Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову поддержку федеральных органов после взрыва на территории АЗС под Махачкалой.