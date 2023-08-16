Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Федеральный совет 16 августа утвердил новые антироссийские меры.

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России. Об этом говорится в официальном заявлении швейцарского правительства.

Уточняется, что Федеральный совет 16 августа утвердил новые меры в отношении РФ и, таким образом, присоединился к антироссийским ограничениям Евросоюза.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия пристально следит за экономикой России и наблюдает, что санкции не нанесли ей серьезного вреда.