Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Hohlfeld / CHROMORANGE

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В Минобороны РФ о нанесении ударов пока не сообщали.

На территории Харьковской области на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Издание со ссылкой на ВС страны также пишет о том, что были зафиксированы направляющиеся в область беспилотные летательные аппараты.

Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях. Подробностей о разрушениях или пострадавших нет.

В Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры Украины пока не сообщали.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одесской области повреждены портовые склады и зернохранилища.