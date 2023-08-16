Суд повторно отказался освободить обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Таким образом, они пробудут под стражей до декабря.

Фигуранты дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев останутся в СИЗО. решение об отклонении апелляционной жалобы адвокатов принял Московский городской суд.

В освобождении было отказано повторно. Таким образом, они пробудут под стражей до декабря.

Суханов, Романовский и Бигаев были арестованы 26 октября прошлого года по подозрению в вымогательстве денег у главы «Ростеха» за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие предъявило окончательное обвинение Суханову, Романовскому и Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.