Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Все системы автоматической станции функционируют штатно.

Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Станция доставлена туда впервые в российской современной истории. Об этом сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

«Луна-25» проследовала по маршруту «Земля — Луна». Было совершено два включения двигательной установки станции. Первое произошло в 11:57 по московскому времени. Оно продолжалось 242 секунды и все время корректировалось тормозным двигателем.

Второе включение произошло сразу после и продлилось немного больше минуты — 76 секунд. Он корректировалось двигателями мягкой посадки. В 12:03 объект достиг назначенной цели.

Сейчас системы «Луны-25» работают в штатном режиме. Связь со станцией сохраняется устойчивая. «Роскосмос» продолжает проводить сеансы для измерения навигационных параметров.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем РФ отправила космическую станцию на Луну.