Опасные бактерии: как избежать «диареи путешественника» в отпуске

Вирусолог Баранова: от «диареи путешественника» страдают не менее 60% туристов

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Читайте нас в: Дзен Новости

Что нужно знать, чтобы не испортить себе отдых?

Согласно статистике, от так называемой «диареи путешественников» страдают не менее 60% туристов. Об этом изданию aif.ru сообщила вирусолог и медицинский блогер Анна Баранова. Но как этого избежать и не испортить себе отпуск?

Причин у расстройств может быть несколько: экзотические патогены жарких стран, вредные бактерии и микроорганизмы в пище, а даже нахождение под палящим солнцем. По мнению эксперта, последний поначалу буквально «пробивает» иммунитет, ослабляя организм и его защиту от вмешательства вредных вирусов.

Опасны на отдыхе в жарких странах бактерии кишечная палочка, кампилобактер, разновидности сальмонелл и шигелл. Тяжелые состояния с высокой температурой, рвотой, болями в животе могут быть крайне опасны.

Но еще более критично, как отмечается, такое состояние как обезвоживание. В таких случаях может понадобиться госпитализация, поскольку дисбаланс электролитов может вызвать непредвиденные последствия.

Недавние исследования китайских ученых показали, что пробиотики являются лучшим восстанавливающим средством для организма. Всего одна их упаковка, выпитая перед поездкой, может послужить отличной профилактикой печально известной туристической хандры.

Лучшей группой препаратов в данном случае является комбинация из ацидофильных бактерий (L. Acidophilus), болгарской палочки (L. Bulgaricus), бифидобактерий (B. Bifidum) и термофильного стрептококка (Strept. Thermophilus).

Дополнить лечение можно рифаксимином — профилактическим антибиотиком. Его следует принимать строго вместе с пробиотиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Пхукете стремительно распространяется неизвестный вирус.