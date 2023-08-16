Утопили в ведре и закопали: в Тамбове раскрыто убийство шестилетней давности
Тамбовские следователи раскрыли дело об убийстве младенца шестилетней давности
Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp
Оказалось, что семейная пара самым жестоким образом расправилась с тем, кто никак не мог защититься.
В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть убийство шестилетней давности. Как стало известно 5-tv.ru, на приусадебном участке одного из домов, принадлежащего семейной паре, были найдены останки новорожденного ребенка.
Экспертиза подтвердила, что они принадлежат младенцу. Установлено, что погибший был ребенком владельцев участка, те в содеянном признались.
Так, по словам горе-родителей, они утопили новорожденного малыша в ведре, после чего закопали его тело в земле. Теперь следователям предстоит закрепить всю доказательную базу, а в отношении супругов уже возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.
Отца убитого младенца задержали, а в отношении матери избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына.