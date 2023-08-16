В Петербурге девственница украла у любовника 60 тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодой человек жаждал любви, но девушку интересовали только деньги.

В Петербурге девушка обокрала мужчину, которого перед этим попросила лишить ее девственности. Об этом 5-tv.ru рассказал сам потерпевший.

По словам молодого москвича, три недели назад он познакомился в интернете с юной жительницей Северной столицы, которая искала «доброго и заботливого» мужчину для приобретения первого сексуального опыта. Молодой человек согласился помочь девушке, тем более что он и сам давно искал подобную партнершу для серьезных отношений.

«Договорились, что я приеду в Петербург, помогу ей подняться на новый уровень развития, мы познакомимся, пообщаемся вживую, погуляем, посмотрим достопримечательности. А через три недели она приезжает ко мне в Москву, и мы вместе продолжаем жить и развиваться как полноценная семья», — рассказал потерпевший.

Однако все пошло не по сценарию с момента приезда молодого человека в Петербург. По его словам, девушка резко «форсировала события», объяснив это приближением конца женского цикла, и убедила мужчину скорее вступить в отношения. По пути в отель они купили спиртное, чтобы девушке было проще расслабиться.

«Она заметно нервничала, но я списывал ее волнение на отсутствие опыта общения с мужчинами в сексуальном плане», — отметил молодой человек.

В номере девушка предложила партнеру не затягивать с целью визита и попросила его принять душ. Пока тот, по его словам, готовился к «прелестям физической любви», девушка взяла его телефон, списала со счета 60 тысяч рублей и сбежала.

Обнаружив исчезновение коварной обманщицы и денег несостоявшийся любовник вызвал полицию. Злоумышленницу быстро задержали, деньги молодому человеку она вернула.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт.