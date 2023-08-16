Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Известий»

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Американская и российская компании должны будут выплачивать истцу по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с еженедельным увеличением этой суммы вдвое.

Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google предоставить пользователям доступ к YouTube-каналу iz.ru по ранее поданному ООО «Мультимедийный информационный центр (МИЦ) „Известия“» иску.

Истцом было отмечено, что сервис ограничил доступ к каналу на фоне введенных в отношении России санкций в марте прошлого года. При этом возможность размещения контента на канале была сохранена, но пользователям опубликованный контент стал недоступен для просмотра.

Представитель Google в ответ заявил об отсутствии обязательственных отношений между истцом и ответчиком. В компании пояснили, что канал был зарегистрирован на видеохостинге физическим лицом. В связи с этим в Google сообщили о невозможности выполнения требований истца на фоне введенных в США его отношении санкций.

Два других требования МИЦ «Известия» также были удовлетворены судом. Инстанция признала недействительным отказ ответчиков Google LLC и российского ООО «Гугл» от исполнения условий использования видеохостингового сервиса и назначил ответчикам судебную неустойку.

И российская, и американская компании должны будут выплачивать истцу неустойку размером в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта. Примечательно, что каждую неделю сумма будет расти в геометрической прогрессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, заблокируют ли YouTube в России.