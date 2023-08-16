Сенаторы предложили запретить распространять фото и видео мест атак и обстрелов

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В России за такое предлагают ввести штрафы.

В России могут ввести ответственность за распространение в интернете фото и видео с мест атак дронов, обстрелов, работы противовоздушной обороны (ПВО). Такой законопроект разработали сенаторы, сообщил ТАСС сообщил глава комитета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он уточнил, что речь идет о штрафах до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до трех лет. Клишас подчеркнул, что данные меры аналогичны тем, что вводятся при дискредитации российской армии.

При этом в документе предусматривается и исключение — когда информация опубликована Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поручителей погибших и тяжело раненных в ходе спецоперации бойцов могут освободить от обязательств по кредитным договорам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.