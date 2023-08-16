Кому это понадобилось? Из дома покойного Градского исчезла семейная реликвия

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Выбор злоумышленников оставил многих в недоумении.

Воры украли из дома покойного композитора Александра Градского семейную реликвию. Об этом сообщает «MK» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, его вдова Марина Коташенко не досчиталась стульев, столовых приборов и проектора, который висел в помещении с бассейном.

«Саша любил плавать и смотреть телевизор, он также часто приглашал для такого времяпрепровождения своих близких друзей. Проектор был просто огромным», — цитирует издание друга Градского.

При этом пропала и семейная реликвия — портрет матери композитора. Знакомые семьи недоумевают: кто мог заинтересоваться картиной, которая по сути представляет ценность только для родных и близких покойного.

Также пока не вполне ясно, как злоумышленникам удалось попасть в дом — дело в том, что его окружает высокий забор. Напомним, что в январе 2022 года, спустя два месяца после смерти Градского, Коташенко ограбили на 100 миллионов рублей.

Злоумышленники, пишет NEWS.ru, устроили подставное ДТП с автомобилем вдовы музыканта. Затем они пересели в ее машину и заставили отвезти их в подмосковный особняк, где они и завладели деньгами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Градского обвинил Коташенко в краже денег.