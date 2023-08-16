Литва сообщила о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Страна назвала три причины для такого решения.

Правительство Литвы проинформировало о временном закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Решение об этом было принято на заседании кабмина страны, прямая трансляция которого велась на YouTube.

Таким образом, принято решение с 18 августа закрыть КПП Шумскас и Твярячюс на литовско-белорусской границе. Погранслужба страны, а также местные МИД, МВД и Минфин меру уже согласовали, а принята она была с целью пресечения потока контрабанды, уточнили в правительстве.

Другими причинами также указаны «изменения геополитической ситуации» и «угрозы национальной безопасности».

По данным литовского внешнеполитического ведомства, работники закрытых КПП будут перераспределены на другие пограничные пункты. Транспортные потоки также пойдут по другим маршрутам — пересечь границу можно будет на почти отремонтированном КПП Мядининкай.

Когда «временно закрытые» пропускные пункты будут вновь открыты — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии объявили мобилизацию пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией.