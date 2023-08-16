Надежда не умирает: жители Махачкалы ищут близких после взрыва на АЗС

Поиски пропавших без вести продолжаются в Махачкале после взрыва на АЗС

Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru

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Вторые сутки люди сменяют друг друга на разборе завалов.

Спецбортом МЧС доставили в Москву 16 пострадавших из Махачкалы, среди них трое детей. Этим же рейсом привезли и одного из подозреваемых.

Это владелец помещений в автосервисе, где хранились тонны селитры. Предположительно, именно химикаты и стали причиной мощного взрыва.

В Дагестане продолжаются поиски пропавших без вести, вторые сутки люди сменяют друг друга на разборе завалов. Многие ищут своих близких — истории семей собрал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор, уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС.