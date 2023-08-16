Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

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Глава республики выступил с докладом о ситуации вокруг ЧП.

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову поддержку федеральных органов после взрыва на территории АЗС под Махачкалой. Об этом глава республики сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, он накануне выступил перед Путиным с докладом о ситуации вокруг ЧП, в частности он рассказал ему об обстоятельствах произошедшего и предполагаемых причинах, а также подробно доложил о принятых в республике мерах.

«(Владимир Путин. –Прим. ред.) безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», — прокомментировал Меликов.

Глава Дагестана отметил, что президент с теплом отозвался о республике и ее населении. По словам главы государства, дагестанцы отзывчивые люди, которые всегда помогают друг другу.

Двумя днями ранее, 14 августа, на территории АЗС в пригороде Махачкалы прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. Погибли 35 человек, среди которых есть дети. Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве приземлился самолет МЧС с 16 пострадавшими из Махачкалы.