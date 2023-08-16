США обеспокоены опасностью, исходящей от российского вооружения на море

Hill: российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу на море для Запада

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Уникальные гиперзвуковые ракеты наводят страх на весь Запад. Аналогов нет.

Размещенные на российских атомных подводных лодках типа «Ясень» гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются серьезной угрозой для ВМС США. Об этом рассказал журналист Брэд Дресс в статье американской газеты The Hill.

Журналист выразил тревогу, касательно скорости российских ракет, которая в пять раз превышает скорость звука, а вкупе с маневренностью, делает «Цирконы» серьезной угрозой для Запада на море.

Дресс также добавил, что Америка уступает России и Китаю в разработке ракет такого типа.

«США пытаются догнать Москву и Пекин, которые намного больше преуспели в развертывании военной мощи», — говорится в материале.

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