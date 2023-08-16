Более 100 мигрантов доставлены полицией в военкомат Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Иностранцы имели российские паспорта, но не состояли на воинском учете.

В Санкт-Петербурге правоохранители в ходе рейда выявили более 100 мигрантов с российскими паспортами, не стоявшими на учете в военкомате. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Еще 100 человек не состояли на учете в военкомате, их сразу доставили для проведения процедуры. При этом один из иностранцев предъявил поддельные документы, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как следователи провели рейды по факту незаконного пребывания мигрантов на территории Котельников Московской области.