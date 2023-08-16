«Есть разногласия»: контрнаступление ВСУ вызвало раскол в украинском руководстве

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Боевики ввели чиновников в заблуждение громкими обещаниями об успехах.

Украинское руководство раскололось на два лагеря, первый из которых призывает продолжить контрнаступление ВСУ, а второй — не видит в этом целесообразности. Об этом спишет издание Newsweek со ссылкой на близкий к ситуации источник.

«В украинском руководстве определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии», — написано в материале.

Споры были вызваны отсутствием прогресса разрекламированного контрнаступления Украины. Собеседник сообщил журналу, что в возникнувшей полемике есть две стороны. Военное руководство страны во главе с Валерием Залужным видит смысл в продолжении попыток штурмовых действий, остальные же настаивают на том, что Киеву стоит довольствоваться тем, что он имеет, а ВСУ пора остановиться на их нынешних позициях.

По словам источника, украинские военные ввели чиновников в заблуждение, обещая успешное контрнаступление. Представленные оценки оказались «чрезмерно позитивными», но действительности в результате не соответствуют.

Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны планы Запада после провального контрнаступления ВСУ.