Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновляет работу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Между тем страну недавно покинули 45 дипломатов России.

Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновляет работу. Ожидается, что двери откроются уже 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Прежде Молдавию покинули 45 российских дипломатов и члены их семей из-за решения властей страны сократить персонал нашего диппредставительства. Многие местные политики и активисты выступали против — они специально приехали в аэропорт Кишинева, чтобы проводить россиян и поддержать их.

Перед высылкой российских дипломатов в молдавских СМИ и соцсетях появились публикации о том, что на здании посольства РФ слишком много спутниковых антенн, якобы свидетельствующих о «недружественных» действиях и шпионаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на межгосударственных отношениях и жителях обеих стран.