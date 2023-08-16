Точной даты еще нет: Эрдогану снова откажут во встрече с Путиным?

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Турецкий лидер может приехать на встречу с президентом России, если у того нет планов посетить Анкару?

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы России Владимира Путина может состояться в августе–сентябре. Об этом заявил турецкий телеканал A haber.

Предполагается, что на ожидаемой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут обсуждать, в том числе, возможность возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла еще 18 июля в связи с неисполнением ее требований в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Точной даты возможной встречи все еще нет. Тем не менее по словам источника канала, если Путин не посетит Турцию сам, то не исключена поездка Эрдогана. Также СМИ стало известно, что турецкий лидер планирует поездку в Венгрию 20 августа, а в сентябре прибудет в Индию для участия в G20. Ранее Индия выразила надежду на приезд Путина на саммит «большой двадцатки».

Ранее 5-tv.ru писал, как в Турции готовятся к визиту Путина.