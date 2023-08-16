Минобороны заявило о подготовке США к новой пандемии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тем временем, американцы уже готовятся к новой пандемии.

Обнародован список имен граждан Украины, которые принимали участие в военно-биологических программах Пентагона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в списке оказались несколько лиц:

Наталия Дудко — проектный координатор и старший специалист, осуществляла в течение 25 лет координацию более 250 проектов;

Людмила Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины;

Александр Мацков — заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, занимался в том числе проектом по COVID-19.

В перечне также есть американцы, которые занимались исследованием пандемии коронавируса. Среди них — Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев.

Тем временем, отметил Кириллов, американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны эксперименты США в синтетической биологии.