Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США
Минобороны заявило о подготовке США к новой пандемии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Тем временем, американцы уже готовятся к новой пандемии.
Обнародован список имен граждан Украины, которые принимали участие в военно-биологических программах Пентагона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Так, в списке оказались несколько лиц:
- Наталия Дудко — проектный координатор и старший специалист, осуществляла в течение 25 лет координацию более 250 проектов;
- Людмила Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины;
- Александр Мацков — заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, занимался в том числе проектом по COVID-19.
В перечне также есть американцы, которые занимались исследованием пандемии коронавируса. Среди них — Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев.
Тем временем, отметил Кириллов, американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны эксперименты США в синтетической биологии.
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ