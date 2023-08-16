Профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях

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Скидку могут получить молодежь, пенсионеры и не только.

Билеты на поезда и самолеты оказались дешевле для юношей и девушек до 23 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Пенсионеры покупают билеты со скидкой, но есть определенные окна, в которые они должны попасть, когда нет сезонного спроса на билеты, связанного с отпусками и праздниками. Например, льгота действует с 10 января по 24 апреля, потом с 16 мая по 31 мая. Летом начинается нельготный период», — подчеркнула Юлия в интервью URA.RU.

Также экономист советует обратить внимание на маршруты, цена билетов на которые ниже прочих. По ее словам, такие направления, как Дальний Восток, Калининград, Грозный, Курган, Сочи и многие другие субсидируются Минтрансом, как социально значимые.

В список тех, кто может рассчитывать на льготы входят:

• Молодежь в возрасте до 23 лет;

• Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;

• Пассажиры с инвалидностью I группы любого возраста;

• Пассажиры с инвалидностью с детства II и III групп;

• Сопровождающий инвалида I группы или ребенка с инвалидностью;

• Многодетные семьи с удостоверением, подтверждающим их статус.

Те же пенсионеры, кто имеет статус Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы могут дважды в год бесплатно ездить в вагонах любых категорий, и один раз к месту лечения. Стоимость их билетов оплачивает государство. Герои Социалистического Труда, Герои Трудовой Славы и награжденные Орденом за службу Родине трех степеней могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в год, но на тех же условиях.

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