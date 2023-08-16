«Уменьшить риск смерти»: какой должна быть верхняя граница давления
Кардиолог Закиев: верхнее давление 130 считается гипертонией
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Доктор объяснил, как необходимо трактовать полученные результаты.
Верхняя граница давления в идеале не должна быть выше 120 миллиметров ртутного столба — в противном случае можно диагностировать гипертонию. Об этом изданию Газета.ру сообщил врач-кардиолог Вадим Закиев.
«На самом деле снижение давления до 120 миллиметров ртутного столба или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти от любых причин на 27%, как показало исследование SPRINT 2015 года», — пояснил специалист.
Однако около 30-50% пациентов, страдающих гипертонией, не удается снизить верхнее давление до сбалансированного значения. Поэтому кардиолог посоветовал пациентам принимать препараты, в которых содержатся необходимые вещества.
«Пациент с гипертонией должен принимать как минимум два лекарства для снижения давления, но часто им назначают еще больше: четыре-пять препаратов. Решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ», — говорит Закиев.
Также следует использовать препараты, которые требуют однократного приема, подытожил кардиолог.
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