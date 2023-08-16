Дольше в восемь раз? Помогает ли гиалуроновая кислота продлить секс

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Некоторые «энтузиасты» делают инъекции препарата непосредственно в половой орган.

Урологи Университета Эз-Заказика в Египте сделали удивительное открытие, заявив, что инъекции гиалуроновой кислоты в мужской половой орган могут продлить секс по времени до восьми раз. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Александр Белопольский рассказал изданию «Страсти», правда ли это.

Оказывается, на сегодняшний день уколы «гиалуронки» в половой орган весьма популярны среди мужчин. Эксперт отмечает, что это, в первую очередь, делается ради увеличения объемов, а еще ради сглаживания некоторых дефектов.

Однако на длительность самого секса препарат совершенно не влияет. Более того, процедура может быть еще и опасной.

Например, встречаются случаи абсцесса, которые приходится удалять уже хирургическим путем вплоть до иссечения воспаленного участка. Увеличить время секса реально, но для этого необходима специальная терапия, и только после андрологического обследования.

«Оно включает в себя: анализ крови на гормоны — андрогенный статус, заполнение специализированных анкет опросников, сбор анамнеза. И уже по результатам можно подбирать препараты», — объясняет врач.

Зато после должной подготовки, уверяет Белопольский, нужный результат практически гарантирован. Если же нет желания прибегать к лечению, есть возможность использовать другие методы, например, вакуумную колбу.

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