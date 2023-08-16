Фото: Муса Салгереев / ТАСС

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У большинства диагностировали оскольчатые повреждения, ожоги и переломы.

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По уточненным данным, с травмами разной степени тяжести 84 человека находятся в больницах. Кроме того, трагедия также забрала жизни у 35 людей, среди которых были несовершеннолетние.

Еще 17 человек доставили в московские клиники на вертолете. Среди них также один из подозреваемых — владелец помещений в автосервисе, где хранились запасы взрывоопасного вещества.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале произошел взрыв. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале.