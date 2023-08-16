Hugo Boss оставит в России часть бизнеса и займется оптовыми поставками

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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При этом оставшиеся магазины все равно будут закрыты.

Немецкая компания Hugo Boss приняла решение остаться в России, но частично. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Уточняется, что компания продаст оставшиеся магазины на территории страны и переориентируется на оптовые продажи. Информацию изданию подтвердили и в Hugo Boss. В пресс-службе компании отметили, что они пересматривают бизнес-структуру и занимаются поиском решения, соответствующего бизнес-модели концерна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американо-голландская компания JDE Peet's, известная по производству кофе Jacobs, выведет международные бренды с российского рынка.