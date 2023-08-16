В считанные мгновения: как FPV-дроны уничтожают украинские танки

Фото, видео: 1 © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Беспилотники с управлением «от первого лица» стали одними из самых эффективных снарядов в арсенале российских бойцов.

Видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими операторами FPV-дронов опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что техника противника была ликвидирована на Запорожском направлении. В кадре видно, как танк движется по проселочной дороге и после попадания дрона начинает дымить, однако продолжает ехать. Затем видно, как машину настигает второй беспилотник.

За время проведения спецоперации FPV-дроны стали одними из самых эффективных снарядов в арсенале российских военных. Эти беспилотники особенно продуктивны, когда до противника остается меньше километра. Управляемый коптер-камикадзе пробирается туда, куда даже артиллерия не в силах дотянуться, а увидеть этот аппарат крайне сложно из-за высокой скорости. При этом он способен нести до полкилограмма взрывчатки. Технология управления «от первого лица» позволяет оператору отслеживать полет FPV-дрона не со стороны и направлять аппарат в самые труднодоступные места.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские разведчики уничтожили диверсионную группу и опорный пункт ВСУ с помощью FPV-дрона.