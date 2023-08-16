Вел здоровый образ жизни и не болел: от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов

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Спортсменка пока официально не подтверждала смерть любимого супруга, а источники уже назвали несколько версий произошедшего.

Как пишут СМИ, муж знаменитой спортсменки Натальи Рагозиной скончался в результате внезапного отказа почек. Об этом KP.RU рассказал источник из окружения семьи.

Смерть 57-летнего бизнесмена по имени Вадим стала для друзей и близких полной неожиданностью, потому что избранник Рагозиной вел здоровый образ жизни и не жаловался на какие-либо недуги.

«Говорят, что у Вадима отказали почки, он умер в больнице», — рассказал источник.

Впрочем, информацию о его смерти Наталья Рагозина вовсе не подтверждала. Однако на фоне слухов в ее личном блоге появилась неоднозначная публикация: фотография мужа с маленькой дочкой вкупе с грустной музыкой. Можно ли считать этот пост подтверждением печальной вести — пока не понятно.

Ранее 5-tv.ru писал, что причина смерти 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова раскрыта.