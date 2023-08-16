Появилась надежда: в Red Wings сделали заявление на фоне скандала с рейсами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

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Однако ситуацией, тем не менее, уже занимается Следственный комитет.

У пассажиров авиакомпании Red Wings появилась надежда, что их отпуска все же состоятся. Перевозчик заявил, что с этого дня восстанавливает расписание полетов.

А два Boeing, которые ранее поломались, уже удалось починить, и они готовы подняться в небо. Правда, чтобы компенсировать отставание в графике, понадобится помощь другой компании — «Икар».

Она возьмет на себя семь рейсов в Турцию и Египет. Напомним, в выходные сотни россиян застряли в Анталье и не смогли вернуться на родину из-за поломки самолетов.

Дальше по принципу домино начали срываться и другие вылеты — в первую очередь из России в Турцию. А накануне с огромной задержкой пассажиры улетели в Египет, Казахстан и Армению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.