В Одесской области повреждены портовые склады и зернохранилища

В Одессе заявили о поврежденных складских зернохранилищах в одном из портов

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Рени и Измаил.

В одном из дунайских портов Одесской области Украины повреждены склады и зернохранилища. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городах Одесской области Рени и Измаил.

От Минобороны РФ информации о возможных ударах по критической инфраструктуре Украины пока не поступало.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности, удар по Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 14 августа, в Одесской, Винницкой, Черкасской, и Кировоградской областях Украины звучала сирена воздушной тревоги.