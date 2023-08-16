Пилот пассажирского самолета умер прямо во время рейса

Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина проработал в авиакомпании 25 лет и никогда не жаловался на здоровье.

Пилот самолета неожиданно умер во время рейса из США в Чили. На сайте авиакомпании Latam, которой принадлежало воздушное судно, поделились подробностями произошедшего.

Во время полета пилот вдруг изменил маршрут и совершил экстренную посадку в Панаме. Пока пассажиры негодовали, к одному из пилотов уже выдвигались медики. Мужчине потребовалась неотложная помощь из-за резкого ухудшения самочувствия.

В заявлении авиакомпании указано, что врачи сделали все возможное, чтобы помочь пилоту, но спасти ему жизнь не удалось. Причину смерти в компании не озвучили, однако известно, что мужчина проработал пилотом 25 лет и раньше не чувствовал себя плохо во время рейсов.

Пассажиры рейса в соцсетях сообщили, что их «бросили в местном аэропорту». Авиакомпания, в свою очередь, извинилась за неудобства и пообещала доставить всех из Панамы в конечную точку маршрута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае погиб летчик.