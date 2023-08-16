В Москву придет «ростовское лето» с 30-градусной жарой

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепление прогнозируется в ближайшие три дня.

Жителям российской столицы предстоит пережить потепление до 28-31 градуса выше нуля. «Ростовскую жару» метеорологи ожидают в ближайшие три дня. Прогноз на пляжный отдых в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», — отметил эксперт.

Непривычна такая жара будет для москвичей, которые не раз видали летний зной, а еще и потому что такой температурный фон превышает показатели климатических норм на четыре-шесть градусов. Но радость в солнечных лучах (а для кого-то, может быть, неподдельное страдание) не будет слишком долгим. К выходным снова заметно похолодает.

Вильфанд также добавил, что в грядущую субботу изменится микроциркуляция — на фоне периодических кратковременных дождей температура опустится до 25 градусов. Стоит отметить, даже эта температура достаточно высока для московского августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов.