На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
Виктория Алакоз 20 0
Фото: www.globallookpress.com / vk.com/zdes_govoryat
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Взрывы прогремели в Одесской области — городах Рени и Измаил. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности Украины.