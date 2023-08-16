На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/zdes_govoryat

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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Взрывы прогремели в Одесской области — городах Рени и Измаил. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности Украины.