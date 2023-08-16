Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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По мнению экспертов, для Украины это одновременно и хорошая, и очень плохая новость.

В ходе контрнаступления киевский режим пустил в бой последнее крупное подразделение из своего резерва — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в две тысячи человек. В составе также боевые машины Marder и Stryker, и танки Challenger-2. Боевики приступили к выполнению задач в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Для Украины этот шаг может обернуться нежелательными, мягко говоря, последствиями, полагает обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Две бригады — 82-я и 46-я — были одними из последних крупных частей, которые украинский Генштаб держал в резерве, пишет автор материала. Но этот шаг может оказаться и хорошей, и плохой новостью для страны. С одной стороны, отправив эти подразделения на фронт, Киев пытается улучшить свое положение, но все может выйти иначе. Ведь Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять и эти части.

«Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — рассуждает Экс.

По словам обозревателя, если российские войска удержат свои позиции в районе Работино, если устоят перед временным усилением украинского контрнаступления, в скором времени ситуация переменится. Москва дождется ослабления противника, а затем нанесет ответный удар.

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