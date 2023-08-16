Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Даже если вы не ревнуете любимого человека, бывает страшно интересно узнать, о чем он переписывается с друзьями и коллегами. Но повод ли это для нарушения границ?

В некоторых семьях совершенно нормально отвечать на звонки по телефону супруга, знать пароли электронной почты, страниц в социальных сетях или иметь доступ к дневникам. В других подобное посягательство на личные границы может стать причиной крупной ссоры или даже расставания. Какой вариант совместной жизни мужчины и женщины правильный? Можно ли заглянуть в переписку партнера, чтобы убедиться — у него нет секретов? На этот вопрос в интервью aif.ru ответила семейный психолог Ольга Романив.

Абсолютная прозрачность в отношениях — это общее решение, способ выразить мнимое или реальное доверие. В этом случае, считает эксперт, главной задачей становится только соблюдение договоренности. Но если один из супругов требует приватности, придется с этим мириться. Но что же тогда делать с тревогой и регулярно одолевающей ревностью, когда муж набирает очередное сообщение и тайком улыбается, читая ответ? Подглядывать, пока никто не видит?

«В идеале партнерам необходимо изначально договориться о том, каких правил они будут придерживаться насчет конфиденциальности переписки и личных границ, чтобы прийти к общему мнению. И, конечно, просматривать чужой телефон — даже в том случае, если это телефон партнера, ребенка, родителя — можно только с согласия этого человека», — подчеркивает психолог.

Как отметила Ольга Романив, телефон является своего рода интимным пространством. В памяти устройства хранятся личные данные, сообщения, фотографии и другая сугубо конфиденциальная информация. Вмешательство зачастую воспринимается владельцем как неуважение и приводит к напряженности в отношениях. Поэтому важно понимать, что ваше любопытство может обернуться катастрофой.

Подсматривая за партнером, вы рискуете обнаружить нечто неприятное: он обсуждает ваше поведение с друзьями или родителями, ненавязчиво флиртует с коллегой, общается с неприятным вам человеком и так далее. Узнав об этом тайно, вы будете вынуждены держать обиду в себе, ведь иначе он поймет, что границы конфиденциальности были грубо нарушены. А это ссора как минимум и растущее недоверие в перспективе.

По словам эксперта, некоторые не приемлют принципа «меньше знаешь, крепче спишь». Они считают себя вправе вторгаться в личное пространство супруга, доказательством этого права становится свидетельство о браке или совместное проживание. А как еще узнать, что муж тебе верен, а дети не пьют пиво в плохой компании после школы?

«Как правило, такие люди не ограничиваются телефоном кого-то одного из близких — им нужен тотальный контроль за всей семьей. И, да, такое поведение может быть продиктовано неуверенностью в себе и страхом — страхом потери, страхом остаться одной или одному», — поясняет Романив.

Причина этой тревоги, перетекающей в контроль, в неуверенности прежде всего в себе. Не доверяющий себе человек не доверяет и окружающим, даже самым близким. Но важно помнить, что проверки не укрепят самооценку и не принесут вожделенного покоя. К букету неврозов добавится еще и чувство вины, ведь в глубине души каждый «детектив» понимает, что обманывает партнера и поступает неуважительно. Окончательно закрепит проблему найденный компромат. В таком случае будет достаточно любой мелочи, которую даже уликой считать смешно. Вы этого хотите для своей семьи?

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