Люди из 100 городов России встали в хоровод в Петербурге
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Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Праздник на Дворцовой стал центральным событием всероссийского фестиваля.
Пример настоящей дружбы народов продемонстрировали в Петербурге. Там водили самый большой в России соборный хоровод.
В нем приняли участие представители разных регионов и даже стран. Праздник на Дворцовой стал центральным событием всероссийского фестиваля хороводов.
Корреспондент «Известий» Василий Михеев тоже встал в круг и выяснил, что хоровод — это не просто танец, а важный элемент духовного единения.