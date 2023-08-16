В США заявили об отсутствии военных возможностей в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE

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Так представитель Пентагона ответила на вопрос о возможности содействия Штатов в вывозе зерна с территории Украины.

США не располагают военными возможностями в Черном море, заявила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так она ответила на вопрос о возможности «военных решений» для экспорта зерна с Украины.

«У нас нет каких-либо средств в Черном море. Сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — цитирует ее ТАСС.

Сабрина Сингх также отметила, что Киеву военная помощь со стороны Вашингтона оказывается, но не в данном случае. США не хочет прямого противостояния с Россией, заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов. 13 августа стало известно, что российский корвет «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, следовавший в порт Украины под флагом Палау. Он не отреагировал на предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. О нахождении запрещенных грузов на борту не сообщалось.