СМИ: Наталья Рагозина стала вдовой через год после свадьбы

Фото: © РИА Новости / Ада Багаева

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По слухам, избранник спортсменки внезапно скончался во время рабочей поездки. Сама женщина эту информацию не подтверждала и не опровергала.

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина потеряла мужа, сообщает издание Starhit.ru. По данным СМИ, избранник знаменитой спортсменки по имени Вадим якобы скончался во время рабочей поездки в Москву. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

По данным 5-tv.ru, сама Рагозина не опровергла и не подтверждала эту информацию. Женщина не отвечает на телефонные звонки.

Рагозина в третий раз вышла замуж в прошлом году. Свадьбу влюбленные сыграли за границей, невеста была на последних сроках беременности. Вскоре после церемонии она родила дочь Анастасию. Старший сын спортсменки от прошлых отношений Иван появился на свет в 2001 году, видео его трогательного знакомства с сестрой спортсменка публиковала в личном блоге.

Наталья Рагозина с мужем и дочерью проживали в Израиле. Недавно мужчина оставил семью на несколько дней, чтобы решить рабочие вопросы в столице России, но из поездки близкие его не дождались. В окружении пары говорят, что Вадим не жаловался на здоровье, следил за собой, его состояние ни у кого не вызывало беспокойства. По словам знакомых, вдова уже вылетела в Москву, чтобы организовать похороны.

В одном из последних интервью 47-летняя Рагозина признавалась — только вместе с Вадимом она узнала, что такое семейная идиллия, обрела вторую молодость. Профессиональный спорт остался позади, чемпионка встретила достойного человека и смогла, несмотря на возраст, сама выносить здоровую девочку. Пара всерьез задумывалась еще об одном ребенке. Мужчине было 58 лет, он не успел отметить первый день рождения наследницы.

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