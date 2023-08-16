В Латвии объявили мобилизацию пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией

Фото: VALDA KALNINA / ТАСС

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Сотрудников погранслужбы вызвали из отпусков.

Государственная погранслужба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ведомства.

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце, по данным прессы, уже отдала распоряжение армии направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь погранслужбе. Ведомство называет причиной мобилизации зреющую «гибридную угрозу» и учащающиеся попытки незаконного пересечения границы. Отмечается, что только за минувшие сутки было зарегистрировано 96 подобных случаев.

Так, Государственная погранслужба страны временно прекратила предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а тех, кто уже ушел на оплачиваемый отдых, призвали на службу.

До этого министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Он указал, что на Западе идут интенсивные военные приготовления, что в условиях «капиталистического мира» не может происходить беспричинно. Хренин уверен, что альянс вкладывается в армию неслучайно.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему шести тысячам россиян, проживающим в Латвии, рассылаются письма с просьбой покинуть страну.