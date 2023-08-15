Умер двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Спортсмен скончался на 54-м году жизни.

Скончался двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщили в пресс‑службе Российской федерации прыжков в воду.

Сообщается, что спортсмен ушел из жизни «скоропостижно». Ему было 53 года. Причина смерти мужчины не называется.

«Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам Владимира Александровича», — сообщили в пресс-службе.

Владимир Тимошинин — двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта СССР. За спортивную карьеру он заработал немало медалей.

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