Фото: www.globallookpress.com / imagebroker=Meinrad Riedo

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Хоккеист известен тем, что забил гол, играя со сломанной лодыжкой.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Баун скончался в возрасте 86 лет. Трагическая новость сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Баун играл на позиции защитника, с 1956 по 1973 год провел 964 матча в регулярном сезоне за «Мэйпл Лифс», «Окленд Силз» и «Детройт Ред Уингз».

Хоккеист наиболее известен тем, что забил гол в овертайме шестой игры финала Кубка Стэнли 1964 года между «Мэйпл Лифс» и «Ред Уингз», играя с переломом лодыжки.

«Боб обладал неоспоримой стойкостью и невероятной гордостью за то, что он — часть „Торонто Мэйпл Лифс“. Его вдохновляющее присутствие продолжает олицетворять сердце игры. Команда и ее болельщики будут очень скучать по нему. Мы мысленно с близкими Боба в это трудное время», — цитирует сайт НХЛ президента «Мэйпл Лифс» Брендана Шанахана.

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