Поклонники собрались на могиле Виктора Цоя в 33-летнюю годовщину его смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Лидер группы «Кино» разбился в ДТП 15 августа 1990 года.

Фанаты лидера группы «Кино» Виктора Цоя собрались у его могилы, чтобы почтить память музыканта в 33-ю годовщину со дня его трагической гибели. Видео с места захоронения Цоя на Богословском кладбище Петербурга появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как поклонники возлагают цветы к памятнику на могиле музыканта, фотографируются у специально выставленного огромного портрета Цоя и поют его песни под гитару.

Ровно 33 года назад, 15 августа 1990-го, лидер «Кино» разбился в ДТП на 35-м километре трассы Р-126 (сейчас Р-128 — Прим. ред.) в Тукумском районе Латвийской Республики. Машина, которой управлял Цой, столкнулась с автобусом «Икарус». На момент гибели музыканту было 28 лет.

Лидер «Кино» до сих пор остается одним из самых авторитетных и почитаемых советских рок-музыкантов, его песни регулярно перепевают современные исполнители разных жанров, а армия поклонников пополняется молодыми почитателями таланта.

Ранее 5-tv.ru рассказал неизвестные факты биографии Виктора Цоя.