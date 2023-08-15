«Он озверел»: кто преследует попавшую в страшное ДТП певицу Ладу Дэнс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Команда знаменитости делает все, чтобы уберечь ее, и без того натерпевшуюся, от объявившегося «сталкера».

Пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс были вынуждены перевести в закрытую клинику на фоне преследований и угроз в ее адрес. В беседе с 5-tv.ru директор исполнительницы Сергей Пудовкин рассказал, кто не дает артистке жить и лечиться спокойно.

«Действительно, я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — сообщил он.

Несмотря на то, что Лада находилась под бдительным присмотром врачей, которые координировали лечебный процесс, в том числе следили за соблюдением «режима мимической тишины», было принято решение о переводе в клинику закрытого формата. Пудовкин отметил, что это было необходимо из соображений безопасности — как физической, так и эмоциональной.

Директор певицы пояснил — с тех пор, как она оказалась в больнице после аварии, на нее посыпался шквал «хейта». Многие пытались нажиться на ее проблеме, а кто-то пускал слухи о страшных диагнозах. Однако в процессе лечения все идет по плану, заверил Пудовкин.

«Ситуация непростая, ситуация сложная, но она координируется лучшими врачами, а Лада — волевой, яркий, очень позитивный и очень сильный человек. И, конечно, она будет „дэнс“, и еще как „денс“. Другое дело, что нужно обеспечить человеку безопасность. И артисту, и человеку. Артисты тоже люди», — прокомментировал Пудовкин.

Директор звезды отметил, что в адрес Лады поступают настоящие угрозы об убийстве. Ее защита терпеть подобное не стала и подала уже два исковых заявления. Кроме того, все звонки и сообщения были зафиксированы и также переданы в соответствующие органы.

Особенно напугана команда исполнительницы ее давним «поклонником», который следил за ней долгие годы, а сейчас перешел к активным действиям — вычислил адрес, место и другие детали.

«В связи с этой ситуацией (аварией — Прим. ред.) он активизировался. В больницу никого не пускают, ни родных, ни близких, особенно в первое время, ни поклонников, ни цветы, а его многочисленные подарки и попытки связаться с Ладой, конечно, были блокированы. Он озверел. В прямом смысле этого слова — просто озверел», — раскрыл подробности Пудовкин.

Директор пострадавшей знаменитости готов сделать все для ее скорейшего выздоровления и настроен бороться со злоумышленниками. Он предупредил каждого обидчика Лады Дэнс, что они будут установлены и наказаны по всей строгости закона.

Ранее 5-tv.ru показывал первые фото Лады Дэнс из больницы.