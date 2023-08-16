Вот это «Торнадо»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить позиции украинских националистов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Артиллеристы ежедневно продолжают наносить массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских боевиков. Так, на купянском направлении бойцы нанесли удар по району восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» десантников из Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. На одном из направлений расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции противника. Информация была оперативно передана на командный пункт артиллерии. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли огневой удар по цели.