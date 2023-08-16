Проблемы со скелетом: в фильме «12 стульев» заметили киноляп

Фото: Кадр из к/ф "12 стульев", реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Бессмертная комедия Леонида Гайдая до сих пор привлекает пристальное внимание зрителей.

Знаменитая комедия «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая, снятая по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова еще в 1971 году, оказывается, грешит тем, что принято называть киноляпом. Одну из подобных нестыковок заметило РБК.

Речь идет о сцене со скелетом, когда Остап Бендер и Киса Воробьянинов посещают московское студенческое общежитие. По сюжету, первый проходится по комнате, подходит к учебной модели скелета, вешает на нее головной убор и шарф.

В следующем кадре мы видим Воробьянинова возле того же скелета, только на его плечах уже висит пиджак. Спустя секунду «великий комбинатор» вновь оказывается возле муляжа и накидывает на него пиджак, который уже находился там в прошлом кадре.

Ковер или плед: в фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляп

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и за что лишал звезду фильма «За двумя зайцами» Криницыну больших ролей.