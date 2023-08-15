Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Ведомство представило проект стратегии развития отрасли до 2035 года.

В Минцифры РФ предложили ввести ежегодную индексацию тарифов российских операторов связи. Ожидается, что это сможет повысить их инвестиционные возможности. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представленный ведомством проект стратегии развития отрасли связи на следующие два года.

По данным агентства, ежегодная индексация тарифов станет новым источником средств для операторов связи. Отмечается, что подход к индексации должен быть дифференцированным, то есть со временем будет становиться все меньше. Также процесс будет во многом определяться целями операторов по использованию полученной дополнительно прибыли.

Индексация цен на услуги операторов связи будет обоснована в контексте поддержания стабильности в сфере и бесперебойной работы российской инфраструктуры связи на фоне ежегодно растущих затрат отечественных операторов.

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